臺北市政府警察局保安警察大隊昨（18）日邀請TVBS新聞甜美主播錢麗如到國立教育廣播電臺現身說法，針對當前青少年族群常遭「網路購物」及「打工詐騙」等詐騙類型共同錄製廣播宣導節目，以國內實際遭詐騙案例告知聽眾及青少年，不要被詐騙集團利用。

錢麗如表示，平時製播新聞屢次出現弱勢家庭青少年遭詐騙集團吸收擔任車手或銀髮族遭詐騙養老金的憾事，並分享自己多年前曾不小心買到瑕疵商品的受騙經歷，很榮幸能受邀參加廣播節目宣導反詐知識，呼籲聽眾即便不幸受害，也要勇敢說出來，並將經驗分享周遭親友，預防其他人再次受害。

北市警保安大隊員警許榮國與TVBS新聞主播錢麗如上教育電臺錄製識詐宣導節目。(戴志揚翻攝)

教育電臺為防止青少年誤入詐騙陷阱,特別錄製識詐宣導節目。(戴志揚翻攝)

臺北市政府警察局呼籲：面對層出不窮的詐騙手法，民眾務必時刻保持警覺，在享受網路時代便利的同時，也不能忽略其中潛藏的危機與陷阱，切記任何輸入個人資料或匯款、轉帳等行為，皆可能伴隨被詐騙風險，應嚴加查證勿心存僥倖，小心不要輕易上當，隨時可撥打165或110報警電話求證。