八大官股券商19日賣超台股116.14億元，是歷史罕見單日賣超百億元以上，賣超金額較多的個股有台積電103億元、緯創近14億元、廣達7.67億元，以及技嘉、世芯-KY、欣興及日月光投控等，都各3億～4億元以上，瑞昱逾2億元。

此外，群創、高技、台燿、華泰、信驊、英業達、健鼎等，都各賣超1億元以上。

台股漲回來了！台積電勁揚38元至626 大盤收漲逾450點
台股慘！外資賣超782億史上第三大 選後3天提款1324億
《電週邊》緯創量增攻上百元關卡 外資給目標價143元
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