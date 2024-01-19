八大官股券商19日賣超台股116.14億元，是歷史罕見單日賣超百億元以上，賣超金額較多的個股有台積電103億元、緯創近14億元、廣達7.67億元，以及技嘉、世芯-KY、欣興及日月光投控等，都各3億～4億元以上，瑞昱逾2億元。
此外，群創、高技、台燿、華泰、信驊、英業達、健鼎等，都各賣超1億元以上。
外資19日瘋狂回補台股近808億元，代表四大政府基金及官股銀行動向的八大官股券商再趁機逢高調節，單日賣超116億元，刷新歷史前幾大賣超紀錄，其中，官股鎖定台積電（2330）賣超103億元，獲利落袋。
八大官股券商19日賣超台股116.14億元，是歷史罕見單日賣超百億元以上，賣超金額較多的個股有台積電103億元、緯創近14億元、廣達7.67億元，以及技嘉、世芯-KY、欣興及日月光投控等，都各3億～4億元以上，瑞昱逾2億元。
此外，群創、高技、台燿、華泰、信驊、英業達、健鼎等，都各賣超1億元以上。
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