日本女星加護亞依過去以早安少女組成員出道，無奈人紅是非多，偶像時期屢屢傳出各種黑料，尤其以未成年身分二度吸菸，清純可愛形象大崩壞。加護亞依淡出演藝圈結婚生女卻慘遭多次家暴，離婚後又再婚，但3年前卻又傳出下海拍AV造成轟動，所幸她火速否認；35歲的加護亞依其實有經營YouTube頻道，從她的社群能見到她臉蛋和身材狀態都保養得極好。

前早安少女加護亞依當年在成員中可是人氣數一數二的，入行近24年的她，這些年已鮮少在幕前出現。最近有網友好奇加護亞依3年前曾被爆出下海拍AV，還是以人妻身分拍了5部片，為何都沒見到作品問世；馬上有粉絲跳出來表示，加護亞依當年就出聲否認，強調自己今後都沒有相關計畫。

從加護亞依的X或是Instagram都能注意到，她一直都有經營社群平台及YouTube頻道，持續都有新增近況；35歲的加護亞依臉蛋神凍齡，不輸早安少女時期的她，生過兩個小孩的她身材更是輾壓一票女星，令網友忍不住鼓吹她回到演藝圈好好發展。

原來在2021年多家日媒報導，一名人妻K女星收了1億日圓（約新台幣5千萬元）酬勞下海拍AV，且5部片都已拍攝完畢；沒多久就傳出K女星真實身分就是前早安少女加護亞依，但她隔天迅速在X發文否認，「成為話題很開心，今後沒有那方面計畫」，打臉那些罵她淪落了的酸民。

加護亞依仍持續經營個人YouTube頻道。（影片／加護亞依YouTube）

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