總統大選後，各界對於台電財務狀況相當關心，紛紛猜測電價是否即將調漲，台電今（19）日做出回應，解釋近年虧損的主因是燃料支出翻倍的原因，並說政府為維穩物價，台電持續吸收成本抵擋通膨海嘯，「若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲五至六成」。

台電表示，去（2023）年總支出約1兆元，其中發購電燃料成本約6100億元，已連續兩年高達6千億以上，與過去相比更是兩倍以上，最主要的原因就是俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲；相較之下，去年再生能源購電僅約900億元，只佔總支出不到10%，顯見燃料支出翻倍大增就是近年台電虧損的主因。

台電指出，目前國際燃料價格相較俄烏戰爭前仍處於高檔，燃料成本壓力仍然沉重，且受紅海航運受阻等國際情勢影響，燃料走勢變數仍大。

台電強調，政府為維穩物價，由台電在第一線扮演「消波塊」，吸收成本抵擋通膨海嘯，「電價對於物價及通膨有連動效果，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲五至六成」。

台電說，國內的電價調整盡可能做到細緻，降低民生影響，同時政府也給予台電增資、補貼等財務協助，相較其他國家，更能有效減緩國內受國際輸入性通膨影響的情況，也讓台電維持供電穩定任務的同時，兼顧照顧民生、穩定物價等目標，盼各界討論台電財務狀況時，也可以正視台電與政府穩定物價的用心。