大樂透今(19)晚開獎，保證1億元的頭獎大紅包槓龜，不過台彩將在春節期間加碼，總獎金高達9.7億元，想當大富翁的民眾，也可以期待在新春期間拚拚手氣。

大樂透第113000006期今(19日)晚開開獎，中獎獎號由小到大依序為01、03、07、19、31、46，特別號為40。頭獎槓龜。

農曆春節即將到來，台彩日前宣布將「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，春節加碼總獎金新台幣9.7億元。「威力彩」將自2月5日當期頭獎加碼2億元；「大樂透」2月6日至2月24日連續開獎19天，每天都有機會抱走億元頭獎，2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，若2月6日至2月10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月24日活動結束為止。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。