昆凌2015年與天王周杰倫結婚，當年21歲的她，婚後陸續生下大女兒Hathaway、兒子Romeo、小女兒Jacinda，周董一家平時就相當有儀式感，每逢生日或重要節日常會安排特別活動。18日周杰倫剛迎來45歲生日，老婆昆凌今（19日）發文祝福。

昆凌稍早透過臉書發文，甜蜜表示：「It's his birthday.生日最開心的就是家人一直在一起，健康快樂最重要！Happy birthday」，除了曬出與老公周杰倫的自拍，也曝光全家福照。

畫面中可見，桌上擺放著慶生蛋糕，昆凌摟著大女兒Hathaway，周杰倫則一手抱住老婆，一手依偎在兒子Romeo肩上比出招牌YA的手勢。貼文引發大批粉絲留言祝福：「偶像周杰倫生日快樂」、「幸福的杰倫～生日快樂」，不過照片中沒看到小公主Jacinda，也有粉絲好奇詢問：「3公主是不是睡覺了呢」。

事實上，周杰倫才剛結束在巴黎的演唱會與粉絲見面會，吸引大批粉絲到場支持，高人氣不容小覷，如今家庭事業雙豐收，令許多支持他的粉絲相當替天王開心，周杰倫先前也雙向奔赴承諾粉絲：「看到有些歌迷朋友帶著孩子來參加我的演唱會，看來我要一直唱下去了」。