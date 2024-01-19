2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾，現場高達15米、長192米的「龍躍屏東」主燈秀，令人驚嘆。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾，現場高達15米、長192米的「龍躍屏東」主燈秀，令人驚嘆。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾。（謝佳潾攝）

2024屏東燈節19日在縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期38天的璀璨燈飾，現場高達15米、長192米的「龍躍屏東」主燈秀，多彩的線條隨著音樂與光影變化，搭配「即將成真火舞團」所舞出代表台灣的獨特火焰，讓現場觀眾讚嘆不已，同時發放的全國首見動畫燈籠「龍光柵現」，更是搶翻天。

「屏東燈節年年眾所矚目且備受期待！」周春米表示，屏東燈節至今已邁入第3年，每年春節不僅吸引大批人潮，更受到國內外部落客與各社群網站的熱烈討論，為延續屏東燈節品牌知名度，今年分別在萬年溪、縣民公園以及勝利星村等3處燈區設置35組燈飾，以「無限之光」、「屏東天空之城」及「春暖花開．文資綻放」為主題展出多組大型燈飾，每一區絕對都是網美們喜愛的打卡熱點。

她進一步指出，今年除3大燈區外，也將燈飾觸角伸入高樹奇幻大津、新園鹽埔漁港以及枋寮漁港，歡迎大家把握機會到訪屏東賞燈。

而在正式點燈的同時，現場也發放全國首見的動畫燈籠「龍光柵現」，現場排隊人潮延綿數百公尺，有不少家長早早來排隊紛紛表示，今年龍年提燈透過光柵卡轉動，彷彿能看到龍在水中飛舞，既動感又有趣，其中，小朋友們拿到提燈後更是興奮直呼：「好想趕快回家開箱！」

縣府表示，今年除了展出龍年意象燈飾，20日將由表演藝術家張逸軍擔任總導演的奇幻大戲「川．月時光」，結合歌仔戲天王黃香蓮、金曲歌羅文裕、人氣歌姬家家，以及知名馬戲團隊與屏東體操隊，打造專屬屏東在地的環境劇場，此外，為讓民眾方便賞燈，縣府也規畫免費環狀接駁車串連3大燈區，讓大家輕鬆暢遊燈節。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年屏東燈節即日起點燈至2月25日止，除有高達15米的「龍躍屏東」，還有運用萬年溪景觀橋作為載體，展現龍飛翔於宇宙星河意象的「無限之光」，勝利星村則有特製花藝龍燈飾「龍來迎春」；為讓大家歡喜迎新年，縣府也於春節期間推出馬戲系列活動、懷舊市集與藝術展演，精采表演千萬別錯過。