英國全國各地這兩天都處於冰雪天氣警報之中，氣溫跌到攝氏0度以下。倫敦一名行人周四（18日）晚上出門遛狗，居然在街頭發現有個剛出生的小女嬰躺在購物袋裏頭，全身上下只用毛巾裹著。氣象單位資料顯示，遛狗行人發現小女嬰之際，當地氣溫僅有攝氏零下3度。小女嬰的健康無虞，堪稱奇蹟。

綜合路透社、英國廣播公司、《每日郵報》19日報導，當地時間18日晚間9時13分，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）接獲居民報案，報案人自稱當時在東倫敦紐漢（Newham）一帶的街上遛狗，行經綠道（Greenway）與南大街（High Street South）交岔口時，在街邊一個購物袋裡發現有個剛出生的女嬰。

警方說，購物袋裡的小女嬰身軀以毛巾包裹。國家氣象廳說，當時倫敦氣溫為攝氏零下3度。都會區警察局負責紐漢警務的總警司克里克（Simon Crick）說，發現女嬰的行人在救護車趕抵現場之前，一直幫女嬰保暖，護理人員到場立即檢查女嬰身體狀況，火速送醫。值得慶幸的是，小女嬰置身於天寒地凍暗夜街頭並未受到任何傷害，目前她在醫院接受照料，狀況良好。

The scene in Newham this afternoon, following the news that a newborn baby was found in a shopping bag by a dog walker. Police are trying to trace the little girl’s mother who they say is in need of “immediate medical attention “. pic.twitter.com/J59vqsijnk — Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) January 19, 2024

克里克說，警方擔心小女嬰生母會經歷「痛苦的磨難」，畢竟才剛生產，警方呼籲生母趕緊聯繫最近的警局或醫院，接受醫療照護，「我們想告訴這個女嬰的母親，您的女兒一切安好，無論你目前狀況如何，請撥打報案電話999求助」。

克里克也稱讚了報案的遛狗行人：「此人反應迅速，持續給小女嬰保暖，這有助於挽救新生兒的性命。我們要感謝此人與其他市民一直留在現場，並且向趕到場的警察與醫護人員說明狀況。」

周四夜間倫敦氣溫一度低到攝氏零下6度，小女嬰可謂大難不死。過去4年以來，這個小女嬰是紐漢街頭被人發現的第3名棄嬰。2019年2月、2020年1月先後有一個女嬰與一個男嬰各於公園與街頭被人發現。