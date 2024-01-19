網友起底黃姓網紅3年前PO文，大酸根本跨時空打臉自己。(圖／取自臉書)

華航近日遭黃姓網紅爆料對乘客差別待遇，衍生出「素食餐風波」，氣得當事空姐出面打臉。風向大逆轉後，黃姓網紅急忙刪除文章、關閉臉書和IG，卻忘記關掉粉專，遭網友起底，更發現她過往一篇PO文狠狠打臉如今自己行為。

自稱企業講師的黃姓網紅表示，日前目擊到華航空服員差別待遇，同樣都是沒素食餐可吃，卻優先給外籍人士吃套餐，陸籍婦人只拿到麵包，為此還上前與空服員、座艙長理論。事後意氣風發在IG上放話「看來我要寫封認真的課訴信了」、「誰叫他們遇到多事的ME」，並說自己以後不會再搭華航。

黃姓網紅關臉書IG神隱，卻忘記關掉小粉專，遭網友湧入怒嗆出面公開向空服員道歉。(圖／取自臉書)

但當事空姐表示，外籍乘客是因為先發問，才會將自己的素食餐提供給對方，陸籍婦人事後反應時，已經沒有素食套餐可提供，但仍提供水果、沙拉、冰淇淋給對方，陸籍婦人全程也是不斷向他們道謝，根本沒有爭執，反而是黃姓網紅全程戴著耳機，並未與他們有交集，明顯跟事實不符。

黃姓網紅眼見風向逆轉，急忙刪除在各平台的發文，並且關閉自己的臉書、IG帳號避風頭，但卻忘記關掉自己有250粉絲的小粉專，遭網友起底，發現他在2020年寫下一篇以腳踏車為例的文章，還備註「時時刻刻提醒自己小心自己所深信不已的眼見為憑」、「有時我們自以為的思考其實也只是在加深自己既有的偏見罷了」。

網友紛紛留言砲轟：「 來看熱鬧，自打臉實錄」、「戴著耳機只用眼睛看是這樣沒錯」、「回程的票退了嗎，記得別再搭華航了，說到要做到」、「標準的會說不會做」、「好好跟組員道歉吧，不是躲起來就沒事了」、「看來你忘了提醒自己」、「笑死，現在是在打自己臉嗎」。