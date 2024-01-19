近日社群平台流行「打卡清單」，回顧2023年做過的事情，台電也跟上這波風潮，推出用電習慣的打卡清單，還在裡面藏了一些逗趣的陷阱題，瞬間就被民眾抓出來。

臉書「台電電力粉絲團」昨（18）日分享了一張打卡清單，分為「成為省電達人的路上」及「用電安全有注意嗎」2部分，總共有20個選項可以勾選，讓民眾檢視2023的用電習慣是否合格，並提醒民眾「不用不插，隨手關燈！」

其中，在「成為省電達人的路上」有開始用快煮壺+保溫瓶、曬恩愛前先曬衣服、關好門窗才除濕、開冰箱速拿速關、冷氣吹26度、上完廁所忘記洗手但有記得關燈等選項；「用電安全有注意嗎」的部分則有電線有收好、沒讓延長線變八爪章魚、濕手沒碰電器、買有標章的電器等。

網友看完後笑說「小編偷放陷阱題！我沒有忘記洗手吼，也有記得關燈～」，也有人分享自己的省電撇步，「長時間不用的家電，把插頭拔掉，或經過有開關的延長線，將電源關掉；待機狀態除了耗電，電源電路長時間處於工作狀態，電源板使用壽命會縮短；烘衣功能很耗電，衣服洗淨脫水後，展開晾乾，如果環境溼度高，把衣服掛在小空間，使用除濕機，降低衣服濕氣，即可乾爽好穿」。