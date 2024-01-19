民眾黨主席柯文哲妻陳佩琪19日再發臉書長文，堅持藍白合的話，柯粉的票大多只會到綠陣營去，結果是雙雙一起沉淪。如果是柯文哲當正，國民黨當副的，才有可能達到1+1等於2的目的；如果是「侯正柯副」， 「連我陳佩琪這個大柯粉都投不下去！」不過有網友相勸，「該翻頁了！」「到底為此吧！開始往前看！」

陳佩琪認為，國民黨當時口口聲聲所說的要在野整合，根本不是以政黨輪替為最大目標，而是以他們只能當正的，且絕對不退讓當前提，然後硬凹柯文哲去當副的。

至於選後結果民眾黨是第三名，陳佩琪解釋，柯文哲在「在野整合一對一」的PK賽時沒有輸，民調沒有造假，柯是在野候選人中準備最好、最久、 最充實的候選人。

陳佩琪直言，如果柯文哲當副手，藍綠對決，一樣選輸，除雙雙一起落選外，連民眾黨也消失不見。只有柯當正，國民黨當副的，才有可能達到1+1等於2的目的，也只有這樣年輕柯粉才會繼續支持柯文哲。

陳佩琪強調，「最後如果是侯正柯副，連我陳佩琪這個大柯粉都投不下去。」

陳佩琪臉書文有許多支持者的留言，不過也有網友認為，「選舉結束了，該翻頁了吧！」「再這樣下去，選民開始疲倦了，到底為此吧！不要再說選戰的事情了，開始往前看吧！」