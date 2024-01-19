於去年9月發射、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）本國自製的H-IIA火箭的無人太空船「月球狙擊手」（Moon Sniper）搭載了智慧型登陸器「SLIM」嘗試登陸月球，計劃於日本當地時間本週六（20）凌晨00:00（台灣時間19日深夜11時）左右開始下降，根據監測畫面顯示，探測器於00時20分成功降落月球表面，這使日本正式成為世界上第5個登月國家。SLIM著陸後，JAXA持續等候SLIM回傳訊號，至台灣時間20日凌晨11時40分仍無訊號回傳。

綜合《NHK》19日報導、本報先前報導，過去日本的月球任務也曾出現過一連串的問題而失敗，而上個月因為天氣不好導致這一次的發射推遲了3次。日本目標被稱為「月球狙擊手」的是登陸月球表面的目標地點精準控制在100米以內，這比大部分的登月任務大約數公里的範圍要精準的多。

「通過開發SLIM登月器 ，人類將實現定點著陸技術的飛躍，而在侷限在容易著陸的地方，」 JAXA在發射前表示。「如果實現這一目標，更將可能在比月球更缺乏資源的行星上進行著陸。」

JAXA以無人太空船送上月球的登陸器SLIM縮小版模型。（路透）

JAXA補充：「在全球範圍內，以前沒有針對像月球這樣有顯著引力的天體進行精確著陸的案例。」這項價值1億美元（約新台幣32億元）的登月任務預計將在明年2月抵達月球。

在此之前，只有4個國家成功登陸過月球，它們是美國、俄羅斯（前蘇聯）、中國和印度。印度的「月船3號」任務成功地在月球南極附近著陸，這代表著低成本太空計劃的歷史性勝利，正好在同一地區發生了一次俄羅斯登月器Luna-25墜毀。

於去年9月發射的H-IIA火箭還攜帶了X射線成像和光譜學任務（XRISM）衛星，這是JAXA、NASA和歐洲太空總署的聯合計劃。XRISM將測量星系間的速度和組成，這些信息將有助於研究天體物體的形成方式，並希望有助於解開宇宙是如何形成的謎團。