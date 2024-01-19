素有台中市奧斯卡建築獎封號的「第11屆台中市都市空間設計大獎」，今（19）日得獎名單揭曉，獲得年度都市空間設計首獎與宜居建築設計卓越獎的是單元12的「鉅虹HOKI」！而評審特別獎是頒給七期的「慶仁林境」；烏日高鐵特區的「龍寶園臻邸」社區，則獲得建築空間獎「經典獎」的肯定！

值得一提的是，今年首次舉辦的「宜居建築設計獎」，由單元二的「陸府觀森」社區獲得「建築空間獎經典獎」；同樣位於單元二的豪宅社區「精銳Garden One」，則獲得「宜居建築設計獎」傑出獎、位於西屯區的「精銳FUN未來」獲得「建築空間獎傑出獎」，精銳社區一舉拿下兩座大獎，成績表現最為亮眼！

其中，今年首次舉辦的「宜居建築設計獎」，由2023年落成的「精銳Garden One」獲得傑出獎，深度演繹宜居陽台的特色與質感，更以社區內擁有一座森林與湖泊而聲名大噪，獲獎實至名歸。

精銳建設近年來持續發揚品牌精神「綠意奢華」，規劃出對都市友善的人文、生態、社區永續的空間，呈現出來的建築作品都別具特色，如「精銳Garden One」展現讓住戶擁有一座可以種樹造景、創造生活情境的私家大陽台。

而獲得「建築空間傑出獎」肯定的「精銳FUN未來」，外觀則是運用音樂律動的概念，柔化建築與街道的關係，也豐富都市天際線的變化。

陸府建設創立至今年邁入第34年，從早期蓋別墅用逐層漸退的設計，打造陽露台綠化設施；近十年考察國際經驗、研發垂直森林大樓，到4年前市政府推動的宜居建築辦法，都一直支持響應，也一路實踐「生機建築」的理念，並提供永續的服務為居住者實現「陸府式生活自然無限好」的承諾。

台中市都市空間設計大獎今年首次舉辦的「宜居建築設計獎」，位於單元二的「陸府觀森」，首獲「建築空間經典獎」，實至名歸！

素有台中市奧斯卡建築獎封號的「台中市都市空間設計大獎」，今年特別企劃以「11實現」為主題，今日在林酒店比照金馬獎頒獎典禮隆重登場。

台中市政府都發局表示，「11」代表此大獎歷經10幾年奠定的城市風貌典範，為城市注入不同的市容景觀，透過獎項鼓勵公共工程主辦機關、建築開發單位與專業設計從業人員共同打造都市建築、景觀環境及區域美學，注入城市魅力與創意能量。

秘書長黃崇典表示，為展現市府邁向永續發展目標SDGs的企圖心，除既有都市空間設計大獎獎項外，台中市自108年3月26日起實施「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，鼓勵公共工程主辦機關、建築開發單位、專業設計從業人員致力於宜居建築設計與友善環境貢獻，此屆特別新增｢宜居建築設計獎｣，藉此傳達台中逐步成為台灣的宜居首都。

黃崇典說，此屆獲得年度都市空間設計首獎與宜居建築設計卓越獎的鉅虹建設「HOKI」，由許榮江建築師事務所操刀，建築量體為地上十五層、地下二層且建築外觀為雙皮概念與垂直綠化，並結合宜居建築景觀陽台設計，基地規劃水瀑和下沉式綠景廣場與微氣候通風天井，住戶可悠游於中庭花園，相當愜意，獲得評審委員高度好評；其他獲獎作品也各擅勝場，頗具特色。