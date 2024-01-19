YouTube頻道「J-Bao賤葆」擁有110萬訂閱，一開始是由賤葆(黃葆倞)和品子（陳品岑）、晨晨（曾佩晨）、松鼠（黃湘紜）三位正妹一起拍攝無厘頭搞笑影片，獲得粉絲喜愛，之後成員晨晨選擇單飛。而成員之一品子則是擁有高挑身材，和驚人柔軟度，還因此被稱為「一字馬女神」，她近日分享去澳洲墨爾本旅遊的美照，讓粉絲大飽眼福。

品子在IG上累積85萬追蹤數，今（19）日她在IG上分享的美照，可以看到她穿著粉色繞頸式泳裝，上身設計是在胸前和三角泳褲上都是簡單以金屬圓環固定，露出一大片誘人肌膚和修長美腿，配上她健康的小麥色肌膚，在光線照射下，呈現均勻有光澤的蜜糖色肌膚，品子也在限時動態上幽默表示「我有個會發光的肩膀。」

品子將滑順長髮綁成俐落高馬尾，擺出許多撩人姿勢，一下跪著一下坐著，其中一張更是雙手舉高，腰線凹成性感的S曲線，照片一出，很快就獲得7.1萬讚，網友也紛紛表示「光亮肩膀來了」、「身為女生也很想摸」、「健康色」、「沒了」、「我又不行了」、「這個排骨」、「發瘋」、「好粉」、「我沒了...」、「還以為是防曬乳代言」、「明天學測我還在看這個」、「是不是太辣了點？」