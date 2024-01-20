淡水分局新任分局長彭正中，到任第三天即親自督軍，帶隊前往轄內營業之八大場所，青年少易聚集場所，以及有不法色情之虞場所等各類處所，執行威力掃蕩，並加強夜間改裝噪音車路檢攔查取締，以持續淨化社會治安環境。（圖／警方提供）

淡水分局新任分局長彭正中，到任第三天即親自督軍，帶隊前往轄內營業之八大場所，青年少易聚集場所，以及有不法色情之虞場所等各類處所，執行威力掃蕩，並加強夜間改裝噪音車路檢攔查取締，以持續淨化社會治安環境。（圖／警方提供）

淡水分局新任分局長彭正中，到任第三天即親自督軍，帶隊前往轄內營業之八大場所，青年少易聚集場所，以及有不法色情之虞場所等各類處所，執行威力掃蕩，並加強夜間改裝噪音車路檢攔查取締，以持續淨化社會治安環境。（圖／警方提供）

總統大選落幕，警界人事亦在選舉結束後進行大幅度調整，淡水警分局新任分局長彭正中到任後，即刻針對轄區治安狀況與交通脈動，積極投入瞭解掌握，並於到任第三天即親率優勢警力於深夜時段親自督軍，帶隊前往轄內營業之八大場所，青年少易聚集場所，以及有不法色情之虞場所等各類處所，執行威力掃蕩臨檢查察，並加強夜間擾民改裝噪音車實施路檢攔查取締，以持續淨化社會治安環境。

淡水分局長彭正中表示，有鑑於週末休假日前夕淡水北海岸沿線是夜遊族熱門地段，又轄內民權路、淡金路等路段為往來淡水及三芝地區重要聯外道路，以及為同時防制因尾牙期間餐敘民眾酒後駕車及肇事情事，擇定重要路段（口）實施強化路檢，針對可疑車輛與駕駛實施攔檢盤查，防制治安與交安事故發生。

彭正中表示，藉由此次擴大臨檢同時深入瞭解治安與交通狀況及需求，不因主管異動而有間隙，更加強執法力道以面對進而即將到來的春節期間安全維護工作，用心期前完成規劃與部署，以宣誓掃除黑道幫派不法活動與維護轄區治安的決心，確保轄區治安穩定與交通順暢，讓民眾安心，同時亦期勉淡水警分局全體同仁能齊心協力，展現警察執法決心與為民服務初衷。