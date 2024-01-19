新聞稿顯示，中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美國聯準會、美國證券交易委員會等相關部門參會。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

會議還聽取了技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的彙報。雙方同意繼續保持溝通。

此外，新華社報導，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰19日在京會見中美金融工作組美方代表團。

何立峰指出，中方願同美方一道，落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展。雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作勢頭。

中美金融工作組是為落實兩國元首峇里島會晤重要共識、在中美經貿雙方牽頭人指導下建立的兩國金融交流機制。美方代表團此次訪中是出席中美金融工作組第三次會議。