34歲大陸女星辛芷蕾外型冷艷，因為相繼演出電視劇《如懿傳》、《慶餘年》，讓她知名度大增。最近她出演名導王家衛拍攝的電視劇《繁花》以「李李」一角令觀眾印象深刻，沒想到接受採訪時被問到一題，她竟然直接回答：「今年我就是個笑話。」

辛芷蕾接受新浪盛典突擊隊採訪，一連回答好幾個問題，當被問到「2023年屬於哪一類型的博主」，她回答自己是「吃瓜（八卦）博主」再被追問都吃那些八卦，她笑言：「都吃自己的瓜」，記者問她有沒有聽到一些比較搞笑、離譜的八卦，她回：「今年太多了，全都是笑話，我都不知道該說甚麼好了」，她也提自己最常在微博分享心情、劇宣等，記者再問她有沒有看見一些令她印象深刻的評論，她搞笑回答：「今年太多了，今年我就是個笑話。」

影片曝光後，網友們紛紛笑答：「聽君一席話如聽君一席話，蕾子會說」、「蕾姐這情商高，主打一個答了，但又沒答」、「蕾蕾是會回答問題的」、「我們蕾蕾是懂說話的藝術的」、「吃自己的瓜、全都是我不知道講哪個、今年我就是個笑話，蕾蕾你好可愛啊」

事實上，辛芷蕾的個性相當直率謙虛，她在《如懿傳》中飾演嘉貴妃，劇中被設定是後宮第一美，現實中也被推稱有張高級臉，但她不敢當，辛芷蕾表示拿到劇本時還覺得不好意思，想讓導演把這「後宮第一美」人設台詞刪掉，因為覺得自己沒這自信。她謙稱男主角霍建華的美貌都勝過自己，後來還是每天自我催眠「我是第一美」才把戲演完。