女星曾黎曾與中央戲劇學院同學章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李馨雨被稱為戲劇圈「八大金釵」，美艷外表和古典氣質一出現就能成為全場焦點，多年過去她沒有結婚生子，依舊在演藝圈努力工作，近日曾黎跟上熱潮大跳抖音熱門曲目〈科目三〉，舞蹈美暈網友。

曾黎日前直播賣貨，她穿著粉色毛衣搭配白襯衫，黑色鯊魚褲讓一雙美腿更顯纖細，〈科目三〉的音樂一播曾黎手舞足蹈，雖然動作不是很標準，但勝在笑容超美，雖然是跳魔性舞蹈，卻跳出一種風情萬種的感覺。

粉絲看到後狂誇：「這個世界是個巨大的科目三」、「可愛，好像過年給親戚表演的小朋友」、「原來好看的人即使跳的手忙腳亂的也好看」、「她笑起來也太好看了吧」。

曾黎早年在《聊齋志異之畫皮》飾演梅三娘，與台灣女演員潘儀君聯手演出，在劇中曾黎詮釋被負心漢拋棄的美艷女鬼，一顰一笑風情萬種，被封為「最美女鬼」，之後她出演多部作品，不過都反應平平，在事業上沒有太大起色；去年她參加綜藝《乘風破浪的姐姐2》擔任踢館嘉賓，罕見自曝私事：「我知道很多人都以為我已經結婚了，但其實，並沒有！我至今未婚。因為我認為愛與被愛，不是用結婚與否來衡量」，觀點被許多粉絲讚同。