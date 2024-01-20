大陸女星唐嫣與老公羅晉2018年結婚，婚後誕下一女，家庭生活相當幸福，是娛樂圈中一對令網友稱羨的神仙眷侶。近日唐嫣因戲劇《繁花》中出色演技再度暴紅，出席活動時，一舉一動引發關注，每當她的狀態令眾人驚豔時，老公羅晉也經常被網友誇讚。

日前唐嫣出席活動，被讚「重回少女感」臉上氣色紅潤，皮膚細節也相當吹彈可破，狀態令大批網友相當羨慕，紛紛留言誇讚唐嫣的老公羅晉這個幕後功臣：「這個狀態確實挺震撼的，皮膚超好，平整度也很高，沒有一點疲態」、「純天然+婚姻家庭幸福」、「一看就是婚姻幸福的女子」、「就感覺糖糖每天都發自肺腑的開心」、「羅晉真的超寵她～」。

事實上，先前唐嫣曾在公開採訪時被主持人問到：「為什麼當了媽媽之後，狀態反而越來越好了？」，當時唐嫣滿臉嬌羞的回應：「因為每天都很開心」，曾多次公開表示和羅晉在一起很幸福，兩人在一起出席活動時，羅晉曾貼心蹲下為老婆整理裙擺，拿糖果也會刻意挑選她喜歡的粉色，細節中可見對唐嫣滿滿的寵溺。