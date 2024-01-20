2024台灣總統大選落幕，但在選戰告一段落的同時，台灣的未來怎麼走？對此，來台觀察選戰的哈佛商學院教授任美格給出建言。

1月13日選戰落幕，幾家歡樂幾家愁，但不分黨派，台灣民眾共同關心的議題，仍是台灣接下來該何去何從？

此次台灣大選備受國際關注，日本NHK、美國《華爾街日報》、德國之聲等逾百家外媒，都大篇幅報導。美國哈佛大學商學院教授、中國政經專家任美格（Meg Rithmire）也受邀來台訪問。

現年42歲的任美格，長期從事中國政經研究，身兼哈佛大學費正清中國研究中心（東亞研究中心）講座教授、華府中國研究智庫顧問。

在大選前幾日，她接受《今周刊》專訪，從美國學者視角，談其對台灣選舉的觀察，同時提出幾項建議。

美無政黨偏好 強調保護產業

「全球都在關注台灣。」任美格興奮地說，來台一周裡，她看見台灣人對選舉的巨大能量與熱情，且她覺得有趣的是，人民的政治立場上相當紛呈多變，「在美國，你通常可以根據某人的工作經歷或居住地點，猜測他們可能支持哪一個黨派，但在台灣，處於相同經濟地位的人，卻常常有不同看法。」

但，在她看來，不論哪一個政黨當選，對台灣當前的情勢與地位，都不會有太大改變。「我不能代表美國政府發言，我只是一個學者。」任美格首先釐清自身立場，她接著提及近來美國國會的一些議員，提出升格「美國在台協會」或「台北經濟文化辦事處」為正式大使館等想法，均遭白宮否決，這意味著，白宮將繼續支持「一個中國」政策。

「在我看來，美國政府沒有偏好，他們希望台灣人民自己決定該由誰領導這個國家。」任美格說，唯一的差別可能在於，如果民進黨獲勝，美國立即的關切點將是中國反應，諸如軍事演習、北京的言論；若國民黨勝選，美國更擔心如何保護台灣供應鏈，免受中國影響。

實際上，自2018年以來，中美對抗日益升溫，任美格將美國政府的政策方向稱為「去風險」（de-risking），此舉目標並非讓美國乃至全球企業，完全退出中國，而是專注於確保一些關鍵行業與技術，免受中國間諜活動威脅，例如半導體、電池、電動車，以及掌握數據的科技平台等。

美國之所以如此緊張，很大部分源自中國共產黨對企業的干預，在學界又被稱為「黨國資本主義 」（party-state capitalism）。例如2022年，中共因疫情關閉上海港，造成許多國際企業不得不重新配置供應鏈，甚至出現庫存危機，損失慘重，促使一些公司加速執行「中國加一」策略，紛紛轉移至印度、越南等預備基地。

任美格指出，在過去一年裡，可以看到中國外商的直接投資顯著下降，據中國官方統計，其2023年第三季的外商直接投資為負118億美元，是自1998年有紀錄以來首次赤字。