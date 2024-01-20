世界經濟論壇2024年年會15日起在瑞士達沃斯開幕，而美國共和黨總統大選黨內初選15日則是由愛荷華州率先起跑，前總統川普以超過50%的支持度取得壓倒性勝利。齊聚在達沃斯的全球政經菁英了解到，他們恐怕要面對一個不怎麼有趣、但又無比重要的話題：川普重返白宮當家。

■經濟學家高呼「太瘋狂」

川普在愛荷華州的壓倒性勝利震驚了許多商界人士。一位頂級經濟學家向Yahoo Finance表示，「如果川普贏得大選那就太瘋狂了！」其他領導人則是為此開始做準備，他們更加謹慎評估第4季預算與整體方案，甚至有位企業領導人表示，他們正在提醒員工要對內部訊息平台上的政治言論保持冷靜。

私募公司凱雷集團聯合創辦人魯賓斯坦（David Rubenstein）坦言，他對川普在美國的支持度感到相當驚訝。但他也透露，如果川普再度當選美國總統，顯然很多執行長都會感到高興，「他們不會公開這麼說，但他（川普）可能會減稅、放鬆監管」。

可是曾擔任川普團隊經濟顧問的對沖基金SkyBridge創辦人史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）直言，儘管人們的共識是川普再度當選對市場有利，但他認為事實並非如此。

銀行巨擘摩根大通的執行長戴蒙（Jamie Dimon）雖曾多次向民主黨捐款，但他在出席世界經濟論壇年度會議期間卻警告民主黨要對川普的支持者「更加尊重」，否則反而可能傷害到拜登尋求連任的機會。戴蒙還讚許川普在一些關鍵問題上的看法是正確的，可是當被問到哪位候選人對摩根大通更有利時，他的回應則是「我必須為2種結果做好準備。我們將應對這2種情況。」

■川普當選能振奮美股？

川普不斷抨擊美國經濟在拜登的治理下變得相當糟糕，更警告，若他無法贏得2024年總統大選，美股將遭受史上最大崩盤。

川普在2017年1月20日宣誓就職、成為美國第45任總統當天，道瓊工業指數溫和收高，為超過50年來，美股首次在新總統就職當天收漲。而在川普任內，道瓊工業指數首次突破3萬點大關，累計漲幅達56%，美國券商LPL Financial指出，這意味著年化報酬率是11.8%，為1920年代的柯立芝總統以來歷任共和黨總統中的最佳表現。

不過比起民主黨籍總統，川普仍是略遜一籌。歐巴馬與柯林頓任內，道瓊工業指數的年化報酬率分別為12.1%與15.9%。

有投資人憂心，若川普當選，美股牛市恐無以為繼。（示意圖：shutterstock/達志）

■歐洲國家尋求解套

對於川普可能再度當選美國總統，歐洲國家顯然是嚴陣以待。法國總統馬克宏雖強調，無論誰入主白宮，「我接受人民給我的領導人」，但他也表示，為了與美國攜手面對共同的問題，他將努力尋找適合的合作方式。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）過去曾擔任國際貨幣基金（IMF）總裁，有機會在華盛頓近距離觀察川普之前任內的表現。近日她在達沃斯受訪時被問到如何看待川普再度入主白宮的問題，她的反應或許貼切反映出各方對川普的真正心態。

當時只見她迅速舉起杯子，口中還忙著說道，「嗯，讓我喝點咖啡吧。」引起現場觀眾哄堂大笑。