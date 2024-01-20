台積電法說會繳出亮麗成績，刺激19日噴漲38元至626元，外資買超801億，創下史上第二大規模。對小資族來說，整張買台積電股票或許太沉重，除了購買台積電的零股之外，還可以從「含積量」高的ETF著手。

目前有7檔ETF的台積電佔比超過35%，最高的是富邦科技（0052）的55.54%，富邦台50（006208）佔47.74%、元大台灣50（0050）也高達46.3%，此外，元大電子（0053）台積電佔比為42.04%，元大MSCI台灣（006203）也達41.54%。

除了上述5檔之外，富邦摩台（0057）的台積電佔比為41.53%，富邦公司治理（00692）的台積電佔比則是38.25%。事實上，台積電佔比在30%以下的ETF相當多，股民下手前可以多做功課，選擇適合自己的標的。

即使成分股納入台積電，且比重相當高，投資人仍要注意，成分股調整、價格波動及配息，此外流動性也相當重要，投資人應該要想清楚再進場。

受台積電股價大漲38元刺激，台股19日大漲逾450點，收在17,681.52點，成功收復近期下跌的失土，創下本月9日後的新高，同時單日大漲超過450點也是去年1月底之後的新高，外資大買801.69億，史上第二大。