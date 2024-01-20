「環保、能源、水泥」是台泥三大核心事業。（圖/台泥提供）

股神巴菲特2020年押寶日本五大商社獲利翻倍，成為近年來最成功的投資，特別的是巴菲特在投資前邀請5大商社老闆餐敘，藉此觀察企業經營者的為人，是否值得長期投資。財信傳媒董事長謝金河日前參訪台泥和平廠，看到董事長張安平咬下原住民檳榔那一刻，令人深感嘆服，加上用心到位的經營想法，直言在台灣的企業家當中，其評價直接提升好幾層樓。

謝金河在臉書以「張安平咬下檳榔那一剎那，我真心嘆服！」為題發文，表示本周應張安平之邀，再度來到和平礦區，更深入開採石灰石的礦區，這座礦山在海拔1200公尺的高山，從入口處開車到礦坑口，還有4公里左右的車程。

「一行人坐上台泥準備的小車，直接深入正在挖掘石灰石的礦區，這座礦山，單是直向與橫向的隧道長達14公里。他心中一直在想從前挖煤的礦山底是那麼黑暗，那麼危險，這次在台泥礦山的坑道，燈光明亮，而且連在挖掘石灰石的坑道，也感受不到灰塵彌漫，不得不佩服20年前辜振甫的投資眼光。」

謝金河指出，這次董座張安平親自簡報，也帶著大家看礦區內的每一個製程，包括水的回收，環保流程，每一樣都很到位，也去看和平港的珊瑚養殖區，一般港口水面上都會有油漬，和平港的水卻清澈透明，海中生物成長旺盛，再度見證他在環保的用心。

張安平親自為大家挑選一家和平原住民經營的餐廳，對美食非常講究的張董說：「今天的菜不能跟台北比，不過，這已是和平最好的餐廳。」

餐廳老闆在餐後遞上一包檳榔，只見張董抓起一顆放入嘴巴咬起來，手上也拿一顆。謝金河好奇問張董「你真的吃檳榔？」張董回答說，「吃檳榔有害身體健康，不過，來到原住民部落，他們遞給你檳榔，你必須咬一口，你才是自己人。」

這個小小舉動，讓謝金河更加嘆服！前些年，張董在雨中在和平原住民部落挨家挨戶去拜訪。後來DAKA成立，張董開店請原住民來生意，收入全歸原住民。張董也邀來統一星巴克，盈餘收入作為原住民急難救助基金。「張董對和平礦區原住民投入，每一步都用心用力，而且非常到位。」

謝金河提到，張安平出自嘉新水泥集團，很有名士派風格，經營過雲品、君品飯店，尤其是頤宮長期都是米其林三星。這次參訪台泥，在車上和張董交換很多經營的想法，在台灣的企業家當中，他對張董的評價提升好幾層樓。