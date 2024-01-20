2024選舉落幕，民眾黨前立委蔡壁如在選前半年投入台中一選區立委選戰，最後雖以6000多票差距飲恨，但已重創民進黨立委蔡其昌，蔡壁如強調選後將繼續在台中蹲點。對於選戰期間有許多蔡壁如與黨中央不和的傳言，蔡壁如語帶玄機的說，在台中距離黨中央比較遙遠，「距離的美感」也還不錯，但認為敗選要先分析問題，不用急著找戰犯。對於內參民調的真假，蔡壁如直言，「謙卑的面對民意、民調」，要廣納意見，別人家的民調也要參考。

民眾黨前立委蔡壁如征戰台中海線立委遺憾敗選，選戰期間獲得國民黨台中市長盧秀燕的全力相挺，還被笑稱是「盧系立委」，而外界也傳出競辦總幹事黃珊珊不給糧草、不安排柯文哲來站台等等說法。而民眾黨選前的內參民調因與結果落差極大，遭外界批評是假民調，但柯文哲仍堅稱是年輕人投票率不如預期，都引發討論。

蔡壁如19日接受《中時新聞網》節目《政風雲》專訪，談及民眾黨的內參民調時坦言，民意的波動是起起伏伏，還是要謙卑的面對民意，有時候政黨的民調是服務作用，有點類似鼓勵支持者的文宣，民調到底準不準，各家的取樣、問的方法都會有所不同，民調就是參考用，但別人家的民調也要用來參考，「謙卑的面對民意、謙卑的面對民調」，就往這個方向做檢討、廣納意見。

被問及與黨中央以及柯文哲、黃珊珊的關係，蔡壁如語帶保留的說，「嗯…因為就是比較在台中，距離黨中央比較遙遠，『距離的美感』我覺得也還不錯」。主持人則笑說，這句話很有深意，是認為距離黨中央比較遠，可以做自己想做的事？蔡壁如也笑著點頭說「對」。

對於此次政黨輪替失敗，藍白不合的戰犯以及黨內的前秘書長謝立功點名黃珊珊要負責，蔡壁如則認為，不要去講戰犯，因為民眾黨一向是集體決策，集體決策出來，大家就要一起負責任，要找個別的戰犯，除非犯了很嚴重的錯誤，一樣就是廣納意見去做檢討，民眾黨一直都會做「根本原因分析」(RCA)，還要先去分析問題，不用急著找戰犯、貼標籤，謝立功是他的想法，尊重個人的表達意見，黨中央還是去面對這樣的問題。

至於未來是否會跟盧秀燕繼續合作，或是要甚麼職位繼續在地方服務，蔡壁如表示，會先在台中留下來，本來在清水就有租房子，現在就是找一個服務處把團隊安頓下來，過完年再來煩惱職位跟工作，先讓團隊休息一下，(主持人：會選市長嗎？)兩年後選市長，現在講還太早了，還是先回顧過去半年的選戰，找出哪些事情做對、哪些事情沒做到，才差最後臨門一腳，地方的反應也要蒐集，未來怎麼發展，反正人生就是滾動式的，大家就看下去。