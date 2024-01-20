2024大選後，立委席次藍綠不過半，民眾黨8席立委成為關鍵少數；民眾黨提出新國會改革訴求，要求藍綠回應。針對立院龍頭之爭，媒體人吳子嘉認為，民眾黨這8張票，已經變成廢票了。現在真正的擂台比賽才剛開始，民進黨立院黨團總召柯建銘怎麼會放過他們，現在是柯建銘跟國民黨對決。

主持人19日在《關鍵時刻》節目中問到，柯建銘已經在算牌了？吳子嘉回應表示，還沒開始，只有一個變數變成定數，那就是民眾黨這8張票，已經變成廢票，這是確定的，起不了作用了。柯建銘講得很清楚， 因此，民眾黨這8張票，沒人願意跟他們談，現在民眾黨把自己卡死了，所以四項協議這件事，基本上應該不會談了，所以這8張票也就起不了作用。

吳子嘉指出，國民黨跟民進黨就是54比51，票的變化很單純，挖2票就解決掉了。主持人表示，「對」，國民黨54、民進黨51，差3票，若挖2票，就53對上52了。

吳子嘉接著點出，現在真正的擂台比賽才剛開始，柯建銘怎麼會放過他們，現在是柯建銘跟國民黨對決。