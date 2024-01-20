黃姓網紅編造華航素食餐「差別待遇」故事，逼得當事空服出面喊冤還原真相，直言非常心寒。對此資深音樂人田定豐表示，過往也曾碰過3次搭乘華航卻沒訂到素食餐的經歷，空姐的應對讓他相當震撼，直呼別讓少數人惡意，讓整個社會放棄良善。

田定豐說自己曾有過搭曾華航卻沒素食餐可吃的經驗，其中兩次是因為自己機票改期，旅行社忘記重新訂餐，一次則是旅行社訂票時完全忘記了。不知情的他在飛機上跟空服員表明自己有訂素食餐，一查之後卻沒有，他隨即表示自己肚子不餓，沒有關係，但空服員非常積極協助尋找是否有多的餐點，還主動詢問是否需要搭配水果、麵包與沙拉。

另外一次則是剛巧遇到一名吃素的空服員，當場就表達願意把素食餐讓給自己，讓他趕緊拒絕，「執勤工作那麼辛苦，怎麼可能搶人家的食物來吃」，最後則是提供他素泡麵、水果和甜點，並不斷詢問有沒有吃飽。

田定豐直言頗為震撼，「我不知道像這樣的情況，是否是華航應變的SOP？」但自己確定的是，華航空服員在這方面，都會以客人優先的方式處理，甚至願意犧牲自己的餐點，感嘆這個社會不應該被少數人惡意扭曲透過社群和媒體放大，來抹黑霸凌善意的人，而讓良善從此噤聲，如同撿到錢包送警局卻被失主提告一樣。文末他感嘆，這社會的良心沈淪，不是因為大部分人的沒有良心，而是少部分的自私自利，讓人害怕惹火上身漸漸成了冷漠。