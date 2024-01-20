新北樹林一間可麗餅店，為鼓勵學生努力念書，推出拿100分考卷可免費換可麗餅活動，未料有一名家長來得太晚，沒有領到，竟直接破口大罵店家可惡「你們以後不要辦了」，讓老闆夫妻氣炸，決定以後真的不辦了。

玥達人手作可麗餅樹林保安店，在本月17、18日推出「期末考滿分兌換活動」，只要拿100分考卷，就能免費換一份可麗餅，90分也能折10元，售完為止。老闆娘還貼心提醒，根據過往經驗，大約在晚間6點半到7點就會銷售一空。

未料一名女家長，在晚上8點半才抵達說要換可麗餅，看到店家已經在做打烊準備，氣得破口大罵：「你們不是營業到9點，為什麼現在就沒了」、「我小孩那麼期待，特地從新莊跑來，結果跟我說沒了」、「你們這樣做生意，真的很可惡」，還要求店家以後別再辦活動了。咄咄逼人的口氣也讓原本沉默的老闆動怒反嗆「憑什麼因為你就不辦了」、「別的家長沒換到也都是說謝謝就離開，只有你在這邊吵鬧」、「你8點半才來，那前面排隊排一個小時等待的家長都是白癡嗎」。

老闆娘透露，老闆對此事耿耿於懷，還忍不住動手搥牆，導致手受傷，兩人也臨時公休一天調適心情，並透露未來不再舉辦兌換活動。網友看到也感慨：「總是有那麼一顆沒品老鼠屎害慘大家」、「怪獸家長，自己孩子吃不到，別人也別想吃到」、「難怪社會越來越冷漠」、「怎麼有那麼噁心的嘴臉」、「闆娘人也太好，這種人不用幫他馬賽克」、「這母親給了孩子最壞的言教與身教」、「免費被當應該，這麼想吃不會掏出錢包嗎」、「活動沒了照樣支持你們」。