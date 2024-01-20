有「大蘋果」之稱的美國東岸大城紐約市近來鼠輩持續增加，居民不堪其擾之餘也有機會目睹奇特場面。繼上周一名睡在地鐵月台的流浪漢毯子底下竄出一群老鼠的驚人場面曝光之後，TikTok日前又出現一支短片，這回主角是一隻在紐約地鐵電扶梯臺階跑跳不停的老鼠，只見電扶梯運行方向朝下，老鼠四隻腳飛快反方向不斷攀爬臺階朝上狂奔。影片配樂是經典電影《洛基》（Rocky）主題曲，不少網友笑翻之餘也覺得這隻「永不放棄的老鼠」很勵志。

《紐約郵報》19日報導，影片裡的老鼠在不斷朝下運行的電扶梯臺階上又跑又跳，持續向上奔馳，片尾鏡頭拉遠，小老鼠的身影也消失在畫面裡，最終牠是否成功「攀登巔峰」，不得而知。影片發布2天，點閱破220萬、留言5千多則。好些網友把短片裡的老鼠比喻為希臘神話人物「薛西弗斯」，甚至有人以老鼠的英文mouse與薛西弗斯（Sisyphus）合併創造一個新字，稱牠「鼠西弗斯」（mousyphus）。

相傳薛西弗斯與希臘神話裡的冥府死神作對而受到懲罰，他的任務是把巨石推上山頂，每當他好不容易把巨石推到接近山頂的位置，巨石就會滾下山，他只好回到山下重來一次，如此徒勞，永無止境。

有網友戲稱這隻老鼠是「紐約鮭魚」，還有人打趣「牠該不會到現在還在往上爬吧」、「這小傢伙是為了啥在鍛鍊？」、「把薛西弗斯想成一隻在電扶梯上不斷奔跑的老鼠吧」。

也有人看了影片有感而發，例如：「好比2024年求職的感受」、「我也正在努力超越一堆帳單」、「就像在大企業的階梯攀爬」、「有時候人生寫照就是如此啊」。好些網友敲碗發問：「牠到底成功沒？」

發表這支短片的TikTok用戶吉米（Jimmy James）當天再發「第2集」，從另一角度捕捉老鼠奮發向上奔跑的過程，片尾收在電扶梯的頂端，老鼠看似已成功「達標」，克服了這場命運的挑戰。網友紛紛留言給版主「感謝公布大結局」。

自從警界出身的亞當斯（Eric Adams）成了紐約市長之後，全市與老鼠有關的投訴案件已增加近8%。《紐約郵報》分析全市通報紀錄，311熱線接獲4萬1748件目擊老鼠出沒與其他相關有害投訴，比2022年4萬1120件增加1.5%，比前任市長白思豪（Bill de Blasio）任期最後一年（2021年）3萬8809件增加7.6%，比2019年3萬1644件增加32%。