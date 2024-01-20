新生代演員陳禹豪、鄭宇翔演出過多部戲劇作品，先前在中視《開創者》中分別飾演温昇豪、安心亞的兒子，以及李國毅的同事。鄭宇翔回憶自己試鏡時穿了整套的保全服，沒想到最後接下的是業務一角，讓他哭笑不得；陳禹豪透露自己第一天拍攝就被導演大調整，讓他信心崩盤，第二天太怕犯錯導致整個人卡住，甚至在片場落下男兒淚，兩人都為這部作品付出諸多努力。

陳禹豪在《開創者》飾演温昇豪、安心亞的兒子，透露開拍第二天就在片場落下男兒淚。（圖／取自陳禹豪臉書）

《開創者》是陳禹豪第一部角色、也是台詞最完整的演出，沒想到第一天上戲就被導演大調整，他透露自己開拍前雖然不到「有信心」，但認為至少算是有經驗的人，「可能我之前演廣告比較多，動作會比較誇張，但這個角色是很內斂的，第一天開拍的時候我還不太懂...。」他透露下戲後腦子仍會回繞著導演的聲音喊「耳朵打開、你耳朵要打開！」的聲音。

家開熱炒店的陳禹豪在台北也在餐廳兼職，內場外場都難不倒他。（圖／趙文彬攝）

經過第一天的洗禮，陳禹豪第二天竟「完全不會演戲」，他說：「因為我已經怕犯錯了，所以我會一直懷疑『這樣對嗎？』導致我後來連動都不敢動，變成一個念台詞的機器。」導演也因此找陳禹豪深談，讓他在片場落下男兒淚，他自嘲當時「很像一個笨蛋」。

鄭宇翔兼職林俊傑公司的行政職，他感謝老闆的包容。（圖／趙文彬攝）

還好一個月過後，他進步許多，也和劇組演員們混熟，最後還能和前輩温昇豪自嘲NG次數，陳禹豪感謝遇到的前輩都很親切，在他很緊繃時，李國毅更是主動找他聊天，讓他直喊：「好溫暖！」鄭宇翔也說兩人都受到前輩很多照顧，包括黃少谷總是會順路接送他到拍戲現場，而他則會回請咖啡，演員間相處相當融洽。

鄭宇翔（左）和前輩黃少谷因戲結緣，相當感謝對方的照顧。（圖／翻攝自臉書）

除了拍戲期間，鄭宇翔對試鏡時更是印象深刻，他回憶當天要試3個保全的角色，因此他認真的自己找了一整套保全道具從服裝到手電筒都有，沒想到最後確定演出的卻是業務一角，但也因為他的認真讓製作人李湧印象深刻，因而獲得角色。

鄭宇翔（左）、陳禹豪都為圓演員夢努力在演藝圈打拼，同時兼職顧生計。（圖／趙文彬攝）

兩人努力在演藝圈圓夢，同時也為生計兼職中，鄭宇翔的老闆是歌手林俊傑，他公司擔任行政職務，工作排班彈性加上老闆也很鼓勵他的演藝路，他感謝地說：「謝謝老闆的寬容！」而陳禹豪在成為演員前就拍了不少廣告，也在老家台南開服飾店，但最後他選擇全心投入演藝圈而關店，在台北則會安排時間到健康餐店打工，家裡就是開熱炒店的他從廚房到外場全包了，兩人都相當努力。

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＠小檔案

陳禹豪

生 日：1992年02月04日

作品：《冥中注定我愛你》、《極道千金》、《戒指流浪記》、《便利商店1999》、 《不夠善良的我們》、《開創者》等。

鄭宇翔

生日： 1994年12月08日

作品：《不良執念清除師》、《開創者》、《零下197》、《華燈初上》、《她和他的他》、《美食無間》、《來杯咖啡吧》、《斯卡羅》、《逆局》等。

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