民眾黨拿下8席不分區立委，成為國會關鍵少數，2月1日將進行立法院正副院長選舉，民眾黨召開記者會，開出4項條件。針對立院龍頭之戰，前立委沈富雄表示，民眾黨有一個錯誤，立法院2月1日開議，在選擇議題導向哪一邊之前，就要先對人事表態，因為選院長遠比議題表決來得早，這是逃不掉的。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，民眾黨是看議題看問題，若這個問題是藍的對，他們就加在藍的這邊；若綠的對，就加在綠的這邊。他認為，那是廢話，從來沒有一個政黨可以這樣零碎化自己的立場，也就是咬藍、咬綠，就是要賺盡天下所有的讚美，沒有這樣的政黨。

沈富雄認為，民眾黨還有一個錯誤，就是立法院2月1日開議，它在選擇議題，要導向哪一邊之前，就要先對人事表態，因為選院長遠比議題表決來得早，這是逃不掉的。

沈富雄點出，民眾黨開記者招待會，來得特別早，從大選開票到記者會，不到一天，非常快速。他覺得，這是錯誤的，政治這種複雜的事情，通常太快速的決定，事後回想，其實都是錯誤的，也就是信心滿滿，認為這招丟出去，只有誇獎而已，沒人會嫌，但到後來仍是行不通。

沈富雄覺得，以立法院長選舉這件事來講，民眾黨可說是進退失據，把好好的關鍵變成不關鍵。