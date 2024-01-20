北半球多地近日接連陷入嚴寒低溫，入冬最強寒流預計明天（21日）抵台，高山有望降雪。趕著加入追雪行列的民眾千萬要注意保暖。美國《紐約郵報》周四（18日）報導，全美多地本周氣溫低於冰點，不少地方都有人死於極端寒冷天候，紐約市比南極洲還冷，大眾務必留意體溫過低的警訊與預防之道，慎防「冷傷害」。

長時間暴露在極冷的溫度的環境，就會引發體溫過低（hypothermia，也稱低溫症、失溫症），人的體溫通常是攝氏37度（華氏95度），體溫低於攝氏35度（華氏98.6度）時會發生輕微低溫症狀。倘若一個人因為淋雨、流汗、浸泡在水中而感到寒冷，那麼即使環境溫度高於攝氏4.4度（華氏40度）也會引發低溫症。萬一體溫持續下降、低於攝氏27.7度（華氏82度），就會引發嚴重低溫症。

在北卡羅萊納州夏洛特市的醫院擔任急診醫師的麥尼爾（Emily MacNeill）說，引發低溫症狀的速度取決於氣溫，發生速度有可能很快。

體溫過低初期症狀常受到忽略，反而特別危險。

人體努力發熱保持溫暖時，腦部功能運作會變慢，妨礙思考與移動能力。低溫症初期階段有可能毫無所覺，反而特別危險，要特別注意危險徵兆，例如發抖、疲倦、思緒混亂、手腳不聽使喚、記憶喪失、言語含糊、昏昏欲睡，都是體溫過低的可能症狀。

倘若是嚴重失溫，患者會出現膚色發青、瞳孔放大、脈搏呼吸變慢、低血壓、失去意識等危險徵兆。發生低溫症的兒童，通常膚色發亮且發紅，活動力大減。

熱飲可幫助失溫者的體溫回升，但務必注意不能飲酒，否則會加速體溫發散。（示意圖：shutterstock／達志）

倘若體溫低於攝氏37度，應當立即就醫。如果一時無法獲得專業醫療協助，就要設法置身於溫暖的房間或儘速找到庇護所取暖，取暖部位以中央軀幹為主，務必讓胸部、頸部、頭部、鼠蹊部等部位暖和起來。務必脫下濕了的衣物，讓身體保持乾燥。溫熱飲料有助於拉高體溫，但切莫飲酒，因為酒精會刺激血管擴張導致體溫更快流失，體溫急速下降，將加重失溫風險。

失溫極度嚴重時，心臟可能會停止跳動，救護者必須執行心肺復甦術。麥尼爾說明，若無法讓患者體溫恢復，患者會因體溫過低而喪命，「心跳會變得極慢或者停止，因為體溫太低會害得心臟無法跳動」。

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