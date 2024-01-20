中國大陸航空母艦福建號下水後，除了測試電磁彈射外，甲板上又多了殲-35艦載機；殲-35採機翼折疊設計，與殲-15不同，類似美國F-35C。前空軍副司令張延廷表示，殲-35艦載機一旦折疊，所占空間就剩一半，甲板上可以多放一倍的飛機。

張延廷19日在中天《全球大視野》節目中表示，只要是折疊式艦載機，一定是用在航空母艦上。中國大陸目前第一艘電磁彈射，就是福建號，非常清楚的是，殲-35就是用在福建號。

張延廷接著指出，福建號的整個艦載空間運作非常有限，甲板空間非常珍貴，機翼若不折疊，會占空間，一旦折疊，所占空間就剩一半，甲板上可以多放一倍的飛機，比如本來可放20架，折疊後可放40架飛機。

張延廷點出，艦載機還有升降問題，因為機庫在下面，如果機翼打開，升降甲板，邊邊角角可能會卡到，就沒有辨法升降，但機翼一折疊，就OK了。當沒有訓練或是風大浪高時，艦載機都要進入機庫，因為鹽分非常重，裡面的電子裝備很容易鏽蝕，所以要放在機庫裡面。