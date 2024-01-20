今天是24節氣的大寒，鋒面通過及東北季風影響，各地降雨機率增加，北部轉涼；明天（21日）起寒流南下，氣溫逐日下降轉冷，下周二至周四（23至25日）最凍，部分平地只剩下5度。下周一、二中部以北1200公尺以上高山降雪機率高，北市大屯山也有降雪機率，陽明山可能出現冰霰。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今白天至明清晨鋒面通過，中部以北及東半部轉有局部短暫雨，各地氣溫略降，北部轉涼，各地氣溫：北部13至23度、中部15至27度、南部15至28度、東部14至27度。

明天起「緩進式寒潮」逐漸南下，明天、下周一氣溫逐日下降轉冷，周一晚上台北觀測站降到10度以下，觸及寒流定義；下周二至周四清晨氣溫降至最低，部分平地低溫下探5度。

至於各地降雪機率，吳德榮表示，明白天鋒面遠離、水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨；下周一下午至周二第2波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部，中部以北海拔1200公尺以上包括太平山、拉拉山、合歡山等高山降雪機率高；大屯山頂也有降雪機率，陽明山有機會出現雨夾雪或冰霰。

吳德榮表示，這波寒流強度比2016「霸王級寒流」弱很多，但天氣由「極濕冷」漸轉「陰冷」，仍應特別注意保暖。