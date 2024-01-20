台南一名男子阿國（化名），婚後育有一子阿華（化名），阿國在阿華未滿周歲時，就罹患多囊性腎臟病，需每周3天做永久性的血液透析，不料，阿國因為罹病就不願工作，因此從未協助養家，家庭支出全由阿華母親負擔。

阿華不滿，父親除領了取殘障津貼外，並無任何經濟上的收入，還對母親及自己有家暴行為，此外，阿國為了吃喝嫖賭，長期在外欠債惹事生非，回家要不到錢，便拿菜刀等利器，揚言殺害全家及阿華母親娘家，如此情形已長達20幾年。

阿華氣憤地表示，父親對他的身心發展嚴重傷害，讓他自幼毫無安全感，不僅無正當理由就未盡扶養義務，長期對對自己及母親家暴，認為父親聲請負擔扶養義務顯失公平，請求法官准予免除扶養義務。

法院審理，阿國與阿華的母親，在2006年10月26日已離婚。阿華母親作證時向法官表示：「我們結婚後阿國都經常外出，偶爾要錢才會回來要錢。」、「他工作都是做個三天五天都沒做，期間也換過幾家公司，後面就完全沒有工作了。」

阿華母親還說，「阿國幾乎沒有工作，沒什麼收入。他好像送過便當，大約都是這種短期、臨時性的，收入都是幾天，他也不會拿給我，他都跟我拿錢，怎麼會拿錢給我。」、「據我所知他沒有在工作，又喜歡賭博，他回來就是要錢，他做什麼也沒有告訴我。」

法官認，阿華主張其未成年時，阿國長期未盡為人父親，應盡的扶養義務為事實。法官審酌，阿國是阿華的父親，在阿華成年以前，依法本負扶養義務，但阿國自阿華年幼時，未曾盡任何扶養聲請人之義務，有違身為人父應盡之責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。

法官認為，如強令阿華負擔長期感情疏離之父親扶養義務，顯失公平。阿華主張依民法第1118條之1第2項之規定，免除其對阿國之扶養義務，實屬有據，應予准許。可上訴。

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