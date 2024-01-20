大陸女網友分享，最近去日本大阪旅遊，逛街試穿衣服後，竟發現雨傘被偷了，當時外面正下著大雨，她真的很崩潰，也忍不住想起台灣的好，在台灣當交換學生一學期，東西不曾被偷過，引起網友討論，但不少台人卻尷尬地說，在台灣錢包、手機和電腦都不會被偷，但雨傘真的很容易被竊。

大陸一名女網友日前在小紅書上分享，最近在大阪的心齋橋逛街，在某間店試穿衣服，出來發現放在試衣間外的傘不見了，找了店裡一圈都沒看見，讓她懷疑被偷了，當天一直在下大雨，她為了把雨傘拿到店裡，還替雨傘裝塑膠袋裝了很久，因此絕不可能是放在衣服店以外的地方。

女網友崩潰地說，看到外面還下著雨，卻沒雨傘可用，讓她忍不住想起台灣的好，去年她在台灣當交換學生，買了在日本被偷走的那把雨傘，在台灣用了一整個學期都沒被偷走，好幾次不小心忘記拿雨傘，回去原地也都能找到，不像在日本，一不注意就不見了。

貼文引起網友討論，不少大陸網友大讚台灣真的很好，但也不少台灣網友表示，在台灣雨傘真的很常被偷，「在台灣沒被偷過雨傘的，就不是台灣人」、「在台灣最常被偷的就是雨傘」、「在台灣錢包、手機和筆電都不會丟，但雨傘被偷的機率很大」。