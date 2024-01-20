桃園警分局中路派出所警員陳柏宏，昨天（19日）下午2時許，在國際路執行巡邏勤務時，發現有一輛自小客違停在路口買檳榔，隨即上前盤查，發現車內共有2名男子，員警請他們配合出示證件。

駕駛范姓男子（24歲）馬上拿出證件，但男姓乘客卻神色緊張，員警直覺有異，請其配合下車接受盤查，男子下車後自稱姓謝（22歲），不禁沒帶證件、身分證號也忘記，甚至連生日都記不清楚，他所報車的姓名，經查詢後並無相關資料。

員警同時呼叫支援警力到場，期間駕駛范男也下車，並向員警表示，他與謝男是朋友，可以證明他所報姓名沒錯，還質疑警方怎麼會沒資料，希望警察「不要找麻煩」。

支援警力抵達後，將2人分開盤查，經查謝男（22歲）因涉嫌洗錢防制法及擄人勒贖案件遭發布通緝，他為了規避警方盤查，才會報出改名前的姓名，生日資料等均是隨口亂報，所以警方一開始查無資料。

而忙著為朋友掩護的范男（24歲），則是涉嫌2起傷害案遭發布通緝，經查他拿出的健保卡是弟弟的，因為長相差異極大，雖然他辯稱有修過眉毛，但仍遭員警識破，最後2人均遭逮捕並依法解送歸案。