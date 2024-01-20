韓劇《黑暗榮耀》講述女主宋慧喬高中時期曾飽受同學集體霸凌，成長後即對霸凌者等人進行徹底報復，藉此實現修復式正義，該劇播出後紅極一時。一名劉姓女教師稱她大學時遭受室友霸凌，為洩心中怨恨，竟湧入Google 評論區謾罵對方，未料最後卻被一紙告上法院。

判決指出，現年26歲劉姓女子過去與張姓女子是大學時期的室友，劉女指稱，她慘遭張女等人的霸凌及排擠，實習時也聽過張女私下到處向人散播她的壞話。為此，劉女也曾對張及另一名室友提告妨害自由，不過最終予以不起訴處分。

時間回溯至2022年，劉女與張女畢業後，個別於國小任教。同年2月，劉女以暱稱湧入Google 地圖位於北市一所國小的評論區，先後留言攻擊張女：「沒有爸爸也沒有教養的xxx（張女本名）」、「噁心」、「敢讓這樣的老師教，可以送來這間學校」、「人格有缺陷真的不該當老師欸」等語。張女不堪其擾，憤而報警求助，並一紙將劉女告上法院。

新竹地院審理，認被告劉女身為教師，卻因與張女與大學期間的恩怨，竟畢業後使用本人帳號及學長帳號，前往對方所任職學校的Google Map評論區留言謾罵，其中散佈文字足以毀損張女名譽，已造成對方與工作上飽受困擾，有違教師倫理，行為屬實不該。

法官審酌，劉女始終否認犯行，甚至以不合理的情詞強辯，另參酌本案其犯罪動機、目的、手段等情狀，日前依法判決，依散佈文字誹謗罪判2月徒刑、公然侮辱罪判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

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