2024農曆新年倒數半個月，前主播、知名主持人蕭彤雯18日在臉書談「過年焦慮」，轉述三位女網友無法初二回娘家、甚至要在婆家待到初八的故事，驚呼：「初二回娘家有這麼難嗎？」引起許多人妻、媳婦的共鳴。

蕭彤雯在臉書轉述網友A每年春節的日常，除夕當天就得待在婆家，初二也不能回娘家，「因為初二婆婆的女兒們要回來，說要『一家團圓』」，因此網友A只能初三回娘家。她多次抗爭無效，最後娘家讓步，「沒關係…家和萬事興，妳就初三再回來吧」，聽到這番話她忍不住大哭。蕭彤雯內心OS：「老公在幹嘛？大姑小姑們，妳們怎麼也不說話？」

網友B表示，印象中媽媽初三才能回娘家，「因為家裡每天都有很多人、需要人手幫忙。雖然也有其他媳婦，但長媳真的是最慘的一個。」蕭彤雯內心納悶：「那妳現在有大嫂或弟妹嗎？她們初二可以回娘家嗎…..」

而網友C語出驚人表示：「初三？我過年在婆家都要從除夕待到初七初八！」蕭彤雯聽完嚇一大跳，驚呼：「什麼年代了！這是坐牢吧！？」

蕭彤雯跟女性朋友聊到這些不可思議的事後，對方告知這種事情不罕見，她有個友人也未在初二回娘家過，直到有一年父母在同一年相繼過世，友人終於想開，「那年農曆過年，她先生就跟爸媽和姐妹們說：『今年我們初二要回娘家，不跟你們一起了。』」蕭彤雯聽完無奈道：「這是什麼想開….爸媽都不在了欸」，不明白初二回娘家有那麼難嗎？

蕭彤雯分享三位網友無法初二回娘家的故事。（圖／FB@蕭彤雯）

許多網友看了有感而發，紛紛留言：「重點在另一半如何處理」、「這些一點都不誇張，都什麼年代了，還是很多人把別人家的女兒當自己家的下人⋯⋯」、「不能初二回娘家的都是老公的問題，不夠坦」、「所以，愈來愈不喜歡過年」；嫁入豪門的前主播郭惠妮，也留言分享自身經驗，「我第一年嫁過來後初二因為聽說了很多恐怖故事，也很戒慎恐懼的想要初一晚上跟婆婆稟告，媽～我隔天要回娘家了。結果婆婆完全不在意，初二全部人都在睡大頭覺（？）等於除夕後就自動解散了，然後我公婆沒有特別信仰，不用拜拜，也不用煮飯（都外帶）。第一年我真的是有種不真實感，跟我娘家差太多了（拜個不停，煮個不停）」

蕭彤雯晚間再針對此議題發文，PO出網友的金句，「初二回娘家這問題很好解啊！阿嬤回她娘家，媽媽回外婆家，女兒回娘家，然後所有的男生都在家等女兒，初二就是設計爸爸和女兒的獨處時光。」蕭彤雯忍不住舉手發問：「所以初二回娘家理論上根本不會有媽媽？！and那沒生女兒的爸爸不是很悲桑～生女兒好重要！！！不然爸爸初二會變成孤單老人！！！」