韓裔美籍女星艾希莉朴（Ashley Park），在影集《艾蜜莉在巴黎》飾演「Mindy」一角，在劇中一展歌喉的她讓人印象深刻，不過近來罹患敗血性休克緊急送醫，讓許多粉絲擔憂不已，好在身體逐漸康復，不過卻也讓戀情意外曝光，對象竟是同劇男星保羅福爾曼（Paul Forman）。

艾希莉朴去年底罹患扁桃腺炎，沒想到病情惡化，演變成敗血性休克緊急送醫，經歷轉院三次和醫療團隊一星期的搶救，病情才逐漸好轉，昨(19日)曬出在醫院治療的照片，只見她戴著呼吸器，身上佈滿醫療儀器用的管線，神情虛弱的躺在病床上，讓人看得相當心疼，同時她也發文感謝男星保羅福爾曼全程悉心照料，藉此大方認愛。

艾希莉朴發布的照片中，只見保羅福爾曼不僅親吻虛弱躺在病床上的她，在旁照料時，還牽著彼此的手，給足艾希莉朴滿滿安全感，甚至對著他比出愛心手勢，畫面中粉紅泡泡的氛圍，閃瞎眾人眼睛，她也不忘感謝對方在住院期間，無條件全程陪伴，接著向對方感性告白，保羅福爾曼也留言回應﹕「My love」，讓眾人紛紛獻上祝福。

艾希莉朴15歲時被診斷出罹患急性骨髓性白血病，仍不放棄勇闖演藝圈的夢想，2014年以《媽媽咪呀》作為百老匯處女作，近年演出音樂劇《辣妹過招》時，入圍葛萊美獎「最佳音樂劇專輯」及東尼獎「最佳音樂劇女主角」，展現出過人的演戲天分。