台中市西區一名以拾荒為業的婦人，日前認為超市賣場內，顧客喜歡什麼商品即可伸手拿取，便趁超市內無人注目看管之下，趁機偷一堆商品，並藏進外套內想掩人耳目，孰不知店員早已注意到一切，正當婦人想夾帶竊取的商品離開時，當場被人贓俱獲。

據了解，陳姓婦人（69歲）至西區某超市內，偷竊鮭魚、鯛魚、起司、綠茶手套、雞里肌肉、豬里肌火鍋肉片、蘋果等，價值697元的鮮食水果商品，並將商品藏於身穿的外套內，當拿了1袋吐司到櫃台結帳時，想矇混過關，機靈的收銀櫃店員察覺有異，發現婦人腹部鼓鼓的，便詢問是否身上有未結帳商品，陳婦仍然狡辯聲稱沒有偷竊

第一警分局公益派出所員警獲報到場時，陳婦竟然試圖想將竊取商品擺放回原處，員警侯可欣見狀，立即喝斥予以制止，陳婦自己法網已難逃，這才自動從身上將所竊的商品通通拿出來。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，年末春節將至，分局針對轄區內慣竊等治安顧慮人口加強監控及約制，並落實深夜時段防制竊盜勤務作為，有效遏止竊盜案件的發生，本分局亦奉勸宵小慣竊們切勿輕舉妄動，絕不容許犯罪挑戰公權力。