外科醫師陳榮堅分享，他曾收治過一位40歲的男患者，因腹痛掛急診，檢查發現胃部脹到正常大小的5倍，小腸也脹，詢問患者才知道，傍晚狂嗑60隻蝦子，突然暴食導致急性腸阻塞，所幸抽血檢查發炎指數沒有很高，因此不需要動手術治療，不過男患者也為此住院5天才康復回家。

外科醫師陳榮堅昨在臉書上分享，曾收治過一位40歲的男患者，因肚子痛掛急診，照電腦斷層檢查，發現患者胃部已脹大到正常大小的5倍，小腸也很脹，約有一半的小腸都是脹的，通常會這樣多是胃、小腸、大腸某處被塞住。

陳榮堅表示，患者腹部從未開過刀，看報告也不像是有腫瘤，只好請患者回想，最近有沒有做一些奇怪的事情或身體有異狀，結果患者一聽就說，傍晚他和朋友聚餐，暴食5、60隻蝦子，還有一些其他料理，結果到了深夜就開始肚子痛。

陳榮堅指出，男患者大暴食後，被診斷出「急性腸阻塞」，這很危險，因為若抽血發現發炎指數或敗血指數升高，就代表腸子快被撐破，需緊急動手術治療，所幸男患者的發炎指數沒有太高，因此他們先替患者放鼻胃管，結果鼻胃管一插上去，馬上就有1000毫升的液體出來，其中混了一些血液和小小的食物殘渣。

陳榮堅說，男患者發現東西排出來後，身體舒服很多，便要求拔掉鼻胃管，但照X光片發現，他的小腸後面還有一大段是脹的，因此還需要忍耐一段時間，最後男患者因為這一餐暴飲暴食，足足住院5天，其中有3天都插著鼻胃管。