下屆立院龍頭之爭將在2月1日登場，藍、綠、白三黨展開合縱連橫。國民黨立委當選人韓國瑜近日拋出韓江配，搭檔立委江啟臣力拼立法院正副院長寶座，而民眾黨動向則依然處於混沌不明當中。對此，媒體人黃暐瀚指出，韓國瑜率先拋出「韓江配」，一舉三效，若真的發生「綠白合」，民眾黨受到「善變形象」所傷。

黃暐瀚昨（20）日在臉書發文提到，「韓江配」一舉三效，第一效是「自信」，向各界表達參選立院龍頭之意，副手也已挑選完成，避免黨內雜音，斷絕「韓Ｘ配」的傳言；第二效則是「互補」，江啟臣資深，還當過黨主席，政治份量夠，長期在外交委員會耕耘，未來肩負國會外交任務，游刃有餘，是目前黨內的最好搭擋人選。

而黃暐瀚提到的最後一效則是「逼表態」，他稱因為江啟臣不但與韓互補，還願意無條件退讓，只要民眾黨願意「藍白搭」，江啟臣立刻讓出副院長的位子，「做出這個宣示之後，民眾黨被迫表態，是要接受？還是堅持藍綠都不投？總不會跑去投綠吧？」

但若最後真的「綠白合」，黃暐瀚也認為，國民黨雖然會失去立法院長的位子，但白營將受「善變形象」所傷，這次大選投給柯文哲的藍營選民，有可能選擇回歸。不過黃也補充，「政治眼前一寸皆是迷霧，二月一日白營最後怎麼投？誰也不敢說，韓國瑜當立法院長，還不算板上釘釘」。