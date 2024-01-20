腎臟科醫師洪永祥日前點名珍珠奶茶、炸雞排、三寶飯、鍋貼等日常食物吃多傷腎，嚇壞許多民眾，他這次分享可以保護腎臟的健康食材，包括魚油、藍莓、羽衣甘藍、黑木耳、豆芽菜、蘋果、橄欖油、大蒜、洋蔥以及小黃瓜；其中第1名的魚油有助抗發炎、促進循環、降血脂，3大護腎效果一次包辦，洪永祥建議民眾多吃秋刀魚、鯖魚、鯷魚、鰹魚、沙丁魚、午仔魚來補充魚油。

洪永祥在臉書發文表示，一項澳洲研究探討飲食習慣與腎臟病之間的關係，發現健康飲食的人可以減少30％慢性腎臟病的機率，並減少23％得到蛋白尿機率。

洪永祥點名10款食物是腎臟的護國神山，第1名是魚油，「若只能選擇單一營養素來護腎，毫無懸念一定是魚油」，魚油的Omega-3多元不飽和脂肪酸有助抗發炎、促循環、降血脂，3大護腎效果一次包辦，可多攝取秋刀魚、鯖魚、鯷魚、鰹魚、沙丁魚、午仔魚來補足夠的魚油。

第2名是藍莓，藍莓是非常適合腎友的低鉀、高抗氧化水果，豐富的花青素可幫助保護細胞，免受自由基的損害，提升血管健康，也可幫助調節血糖，對糖尿病腎病變患者有益；藍莓含有類黃酮和花青素等化合物，可預防尿路感染和腎結石，豐富的水分及膳食纖維可促進尿液尿毒素排出，減少結石風險。

第3名是羽衣甘藍，研究指出，高血脂患者飲用羽衣甘藍製成的飲料12周後，不僅好膽固醇增加、壞膽固醇減少，且BMI降低，有效緩和心血管疾病；羽衣甘藍含鉀量高，可排除體內多餘鹽分及水分，消水腫、改善高血壓。

第4名是黑木耳，洪永祥表示，黑木耳是超級護腎食材，高纖富含鈣且低磷、鉀，非常適合腎友及民眾食用；豐富的膳食纖維可以調節血脂肪、促進腸胃蠕動、降血壓、保護腎臟及心血管。

第5名是豆芽菜，豆蛋白是所有蛋白質中對腎臟最友善的，其中高纖的豆蛋白就是芽菜類，有豐富的活性植物蛋白，可多攝取。

第6名是蘋果，美國癌症學會推廣抗癌蔬果，將蘋果列為冠軍，建議連皮一起吃。蘋果富含植化素具抗氧化作用、保護腎臟、防癌及預防心血管疾病；另外含有果膠、膳食纖維，可降血壓、降膽固醇、促進腸道蠕動、降低尿毒素、預防大腸癌。

第7名是橄欖油，地中海飲食研究發現，多攝取橄欖油可降低心臟病、癌症和腎病等發病機率；橄欖油富含單元不飽和脂肪酸、維生素E，可預防心臟病與腎臟衰竭。

第8名是大蒜，洪永祥表示，鹽巴與醬料超傷腎，氣味濃郁的蔥、薑、蒜、辣椒、薑黃都能夠代替食鹽或醬料來提味；其中大蒜是最多研究的護腎食材，具抗發炎、抗氧化及消炎作用，可預防多種腎臟疾病。

第9名是洋蔥，慢性腎臟病往往與糖尿病、高血壓、高血脂及慢性發炎性疾病相關，洋蔥富含硫化物和黃酮類化合物，是相當強效的抗氧化劑，可消炎、抗菌、穩定血糖及血壓、降膽固醇等，具有保護腎臟作用。

第10名是小黃瓜，要保護腎功能必須有足夠的水分，小黃瓜含水量高達90％，富含維生素A、C、K及大量膳食纖維，有助補水及維護腎臟健康；小黃瓜也能排除體內多餘的尿酸及其他尿毒物質，預防腎結石、痛風等問題。