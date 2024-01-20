新北市板橋區一名47歲童姓男子，日前深夜坐在車上等朋友要去夜遊，保安大隊員警見他車輛違停便上前盤查，童男才一下車，眼尖員警就發現一個「小小兵」隨身包，掉在駕駛座的座椅上，員警隨口問裡面放什麼時，童男卻神情十分緊張，只能主動拿給員警查看，警方查扣4包安毒並將童男送辦。

據了解，本周一（15日）晚間11時許，保安大隊第二中隊員警執行板橋區巡邏勤務時，駕車行經板橋區公園路時，發現前面一輛黑色自小客車違規停車，員警立即上前查看，發現童男坐在駕駛座、車窗半開。

童男發現員警靠近時，急急忙忙把手邊東西往旁邊放，員警注意到這個小細節，在盤查過程中，童男自行開門下車受檢，眼尖的員警往車內一看，一個顯眼黃色的「小小兵」零錢包映入眼簾，員警感覺奇怪，47歲的中年男子竟然會用可愛的零錢包，隨口問了一句：「裡面放什麼？」

童男因為緊張，一時之間想不出來如何應對，只能主動出給員警查看，員警打開後，發現藏有4包安非他命，童男也乖乖配合員警，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。另有關毒品來源，警方將再循線溯源追查。

新北保大警呼籲，若民眾有毒品相關問題，可撥打「毒品危害防制中心諮詢專線」0800-770-885（請請您，幫幫我），24小時免付費洽詢，將有專人提供為您提供專業的諮詢服務。

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