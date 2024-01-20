嘉義市林森東路691巷一處木造連棟平房住宅20日清晨發生火警，共3戶受波及。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市林森東路691巷一處木造連棟平房住宅20日清晨發生火警，消防員到場時，火勢已漫延開來。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市林森東路691巷一處木造連棟平房住宅20日清晨發生火警，消防員到場時，火勢已漫延開來。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市連棟平房失火 1勇消救火時從屋頂跌落

嘉義市林森東路691巷一處木造連棟平房住宅20日清晨發生火警，疑似是其中一戶煮開水發現起火，男屋主大喊「失火了」，鄰居驚聞慌忙逃出，消防員到場時，火勢已漫延開來，所幸6點20分火勢全撲滅，，除男屋主手臂燒傷，一名消防員滅火時因屋頂破裂跌落地面，右肩脫臼，與屋主雙雙送醫，目前火災發生原因調查中。

嘉義市消防局清晨4點59分獲報，林森東路691巷60弄14號發生住宅火警，到場發現失火房屋為連棟磚木造建築，且已全面燃燒，有延燒情況，共出動6個分隊前往灌救，因火警地點巷弄小，增加搶救困難度，所幸5點50分控制火勢，6點20分撲滅，清查共3戶受波及。

經初步調查，疑似起火房屋男屋主，疑煮開水時不慎失火，見火勢變大，屋主大喊失火叫鄰居快醒來，消防人員到場，多數住戶已自行逃出或由警消疏散，男屋主疑似自行滅火過程被燒傷，另一名消防員站在屋頂射水時，因屋頂採光罩破裂跌落地面，初判右肩脫臼無大礙。