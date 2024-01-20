2024總統大選已經落幕，民眾黨主席柯文哲最終以得票數369萬466票，位居第3名落敗。選後柯文哲夫人陳佩琪多次發文批國民黨，昨（19）日更稱國民黨不是以下架民進黨為最大考量，只想打趴柯。對此，柯文哲前幕僚吳怡靜則點出事實狠酸。

陳佩琪昨發出長文，其中她提到國民黨當時所說的在野整合，根本不是以政黨輪替為最大目標，而是以他們只能當正的，且絕對不退讓當前提，硬拗柯當副的，「能贏最好，不能贏，至少也打趴了柯文哲，拖垮民眾黨，讓他們能維持最大在野黨的地位」。

選後結果柯是第三名，陳佩琪透露，她向柯文哲表示，柯在野整合一對一的PK賽時沒有輸，民調沒有造假，是在野候選人中準備最好、最久、最充實的候選人，只是最後各自代表自己的黨出去選舉，只有四歲的政黨，沒厚實的「基層組織」、「民代實力」、「選舉經費」等，再強的候選人也會被拖垮。

對此，吳怡靜今在臉書諷刺表示，「第三夫人」應該要想想，全台灣有73%的真實人類不希望柯當選，自己要懂得檢討。吳怡靜還提到，柯凱道直播有31萬人同時收看，真正能投票的有多少人、海外有多少人，YT後台都有數據，「只要妳把這半年來後台數字看清楚了，再來批評國民黨拉下假老二，或者再批評年輕人投票率太低。」