中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間19日結束對非洲埃及、突尼斯、多哥、象牙海岸四國訪問後，接受中國大陸媒體採訪。肯定受訪四國在內的非洲53個建交國家，都堅持一個中國原則；為今秋舉辦中非合作論壇加強治國理政經驗交流達成共識；中方也為緩解紅海緊張局勢，作出積極努力。

王毅表示，中國外長每年首訪必到非洲，這一傳統已堅持了34年，體現了中國對非洲的高度重視和對非洲發展振興的堅定支持。一路走來，四國領導人都第一時間公開明確支持中方維護國家主權和領土完整。全非洲同中國建交的53個國家都以不同形式表達對一個中國原則和中國和平統一大業的堅定支持。在涉及中國核心利益和重大關切問題上，非洲國家的態度最堅決、立場最鮮明，充分體現了中非相互支持的優良傳統。

王毅認為，中非合作幾十年來，特別是中非合作論壇成立24年來，取得歷史性成就，要進一步細化落實，其中一項重要工作就是加強治國理政經驗交流，共同探討加快實現現代化路徑。期待雙方今秋舉行中非合作論壇新一屆會議上就此達成共識。

王毅強調，此訪期間就巴勒斯坦問題與埃及、突尼斯和阿盟祕書處深入溝通。以巴衝突已逾百日，中方為此積極奔走、大聲疾呼，譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，支持一切旨在防止衝突升級、推動恢復和平的努力。阿拉伯、伊斯蘭國家對中方立場高度評價，在街頭接觸民眾都為中方的公正立場點讚，希望中方繼續推動停火止戰、緩解人道危機。

訪問中，還就應對迦薩衝突外溢影響、特別是維護紅海航道安全與阿方溝通協調。中方從一開始就為緩解紅海緊張局勢作出積極努力，呼籲停止襲擾民船的行為，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好紅海水域航道安全，同時也要切實尊重包括葉門在內紅海沿岸國家的主權和領土完整。

中國堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持巴勒斯坦實現獨立建國的夙願。中國呼籲盡快召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會。

王毅指出，西部非洲薩赫勒地區安全局勢動盪，薩赫勒各國都是中國好朋友，當務之急是通過對話協商，政治解決分歧，以非洲的方式解決非洲人的問題。正在舉行的「非洲杯」活力四射，中國為非洲杯建設了比賽場館，對非洲發展抱有信心。