大陸女星趙薇2021年突傳遭當局封殺，原因疑和馬雲友好有關，她的作品被下架除名，微博超話也被封。港媒報導，最近網上傳出趙薇輕生的謠言，但不久有網友曬出她近照，澄清她人在哈爾濱根本沒事，而她出事前和秦昊拍的電視劇《學區房》去年底低調上檔，但改了劇名，趙薇在劇中「面目全非」，改用AI技術蓋上蔣欣的臉，讓趙薇粉絲相當心疼。

近年趙薇被封殺，不僅演藝事業停擺，下落也常常不明，據《東網》報導，近日網上傳出她輕生，但後來有網友指她在哈爾濱度假，曬出她燦笑拿著冰糖葫蘆，略顯幸福肥的照片，才讓粉絲鬆了口氣，更有網友說趙薇近年「居無定所」，「被消失」後本來在北京隱居，後來去了蕪湖，前年赴大理、西藏，去年又被拍出現在深圳、西藏及大理。

網友推測，她工作歸零仍可以到處玩的原因是在法國仍有酒莊事業，才能貼補日常開銷和旅行費用。而趙薇遭封殺前，本來還與伊能靜老公秦昊拍了《學區房》，作品拖了3年，最近低調上映，但趙薇在劇裡完全消失，改請到演出《後宮甄嬛傳》「華妃」一角的蔣欣代為上陣補拍，並用AI技術換掉趙薇的臉，才得以過關播映。

而《學區房》上映，不僅女主角遭面目全非，劇名也改成《小滿生活》，去年底上映前幾乎沒有任何宣傳，觀眾發現或許是因預算問題，劇中的遠景、背影、戴墨鏡時還是沿用趙薇先前拍攝的鏡頭，粉絲也難過說：「小滿生活裡的趙薇我一眼就能認出」、「全是我薇的背影」。

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