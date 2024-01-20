大陸旅遊YouTuber Sean去年來台旅行，開箱台灣各地景點及美食影片，創下逾3千萬點擊記錄，所到之處備受粉絲愛戴，近來再度造訪台灣的他，昨晚突然緊急開直播表示﹕「車子弄丟了」，希望台灣民眾能幫忙協尋。

Sean昨晚突然開直播向台北民眾求救，他表示一行人開租來的車到南機場夜市拍片，開車繞了好幾圈才找到停車場，沒想到拍攝完後走出夜市，居然想不出來車停在哪裡，決定把剛才拍攝的影片放給所有人看，希望大家能靠著蛛絲馬跡，幫他判斷停車場究竟在哪?雖然不少人建議直接報警，Sean則表示警察來還是要拿影片給對方看，這跟求救網友不是一樣。

Sean表示停車場離南機場夜市約10到15分鐘，接著回放沿路拍攝的影片，只見一行人在停完車之後，路過寫著「大埔街」的路牌，隨後網友便紛紛貼出正確地址，並附上停車場在Google Map上的照片，經過比對之後確認無誤，讓Sean忍不住驚呼﹕「哇，厲害，你們牛B啊」，最後順利找到停車場，沿途中還有粉絲要求合照及熱情打招呼，足以見得他水漲船高的人氣。

Sean這支尋車影片短短不到半天，吸引近15萬人朝聖，網友紛紛留言﹕「再次見證肖恩跟陳老師的魅力，太猛了，線上10000人陪同找車」、「22分鐘找到車又有抖內和破萬人在線，太神了」、「你可以直接打給租車公司，他們馬上查的到」、「下次停好車後請先定位自己的位置，或拍旁邊住宅地址再離開，方便搜尋」。