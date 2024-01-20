台北市萬華區漢口街五福大樓一處倉庫，今（20）日清晨近6時許發生火警，現場不斷竄出大量濃密黑煙。消防局勤務中心獲報，派出大量人車前往救援，趕抵現場時已見火舌竄出，隨即布水線灌救、緊急疏散29人，據了解，現場並無人員傷亡。
消防局指出，火勢約於7時12分許撲滅，燃燒面積約20平方公尺，總疏散29人（13男16女）、共計派遣指揮車6輛、消防車輛17輛、救護車輛3輛、人員71名，現場並無人員傷亡；至於詳細的起火原因則仍待進一步調查釐清。
台北市萬華區漢口街五福大樓一處倉庫，今（20）日清晨近6時許發生火警，現場不斷竄出大量濃密黑煙。消防局勤務中心獲報，派出大量人車前往救援，趕抵現場時已見火舌竄出，隨即布水線灌救、緊急疏散29人，據了解，現場並無人員傷亡。
消防局指出，火勢約於7時12分許撲滅，燃燒面積約20平方公尺，總疏散29人（13男16女）、共計派遣指揮車6輛、消防車輛17輛、救護車輛3輛、人員71名，現場並無人員傷亡；至於詳細的起火原因則仍待進一步調查釐清。
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