西門町五福大樓今清晨驚傳火警。（圖 / 劉詠韻翻攝）

台北市萬華區漢口街五福大樓一處倉庫，今（20）日清晨近6時許發生火警，現場不斷竄出大量濃密黑煙。消防局勤務中心獲報，派出大量人車前往救援，趕抵現場時已見火舌竄出，隨即布水線灌救、緊急疏散29人，據了解，現場並無人員傷亡。

消防局指出，火勢約於7時12分許撲滅，燃燒面積約20平方公尺，總疏散29人（13男16女）、共計派遣指揮車6輛、消防車輛17輛、救護車輛3輛、人員71名，現場並無人員傷亡；至於詳細的起火原因則仍待進一步調查釐清。